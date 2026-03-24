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Acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul começa em maio

Medida provisória vai permitir eliminação imediata de algumas tarifas; legalidade é contestada

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A partir de maio, começa a valer, de forma provisória, o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul. A medida vai permitir a eliminação imediata de algumas tarifas, a partir de 1º de maio.

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