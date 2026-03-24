Acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul começa em maio

A partir de maio, começa a valer, de forma provisória, o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul. A medida vai permitir a eliminação imediata de algumas tarifas, a partir de 1º de maio.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!