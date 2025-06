Adesão à 20ª edição da Obmep é a maior registrada desde a criação da prova, em 2005

Nesta terça-feira (3), acontece a primeira fase da 20ª edição da Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas). A competição conta com a participação de 57.222 escolas de 5.566 municípios — 99,93% da cobertura nacional. A adesão é a maior registrada desde a criação da prova, em 2005.



Em entrevista ao Conexão Record News , Erik Anderson, professor especialista em legislação educacional e inspeção escolar, comenta que “a importância da Olimpíada é bastante visível quando nós temos o órgão responsável pela condução do processo, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, de altíssima respeitabilidade, um órgão altamente conceituado, responsável por elaborar as questões”.



Anderson ressalta os prêmios que geram reconhecimento e prestígio aos alunos participantes. “Serão distribuídas 650 medalhas de ouro, 1.950 medalhas de prata e 5.850 medalhas de bronze para aqueles estudantes que se destacarem e atingirem as notas que estão previstas no edital, e ainda há os certificados de menção honrosa”, completa.