Adultização: projeto no Congresso pode suspender redes que não protegerem crianças

O projeto de lei que estabelece medidas de proteção às crianças nas redes sociais , aprovado pelo Senado, afeta as plataformas digitais infratoras “diretamente no bolso”, segundo Rodrigo Coxe, advogado especialista em direito digital.



Ao Conexão Record News desta segunda-feira (18), Coxe destaca que a proposta prevê mecanismos como verificação de idade, controle parental, monitoramento de jogos eletrônicos e restrições a publicidade digital voltada a menores. Segundo ele, a lei busca garantir a “proteção integral” para o público infantil.



O especialista também comenta que o texto prevê sanções severas às empresas que descumprirem as regras “como multa, que chega até 10% do faturamento”. Ele ressalta ainda que, em casos graves e reincidentes, a legislação pode determinar a suspensão definitiva das atividades das companhias.