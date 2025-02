Alerta de chuvas fortes é emitido para diversas regiões do Brasil nesta quarta (26)

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) fez novos alertas de chuvas intensas em várias regiões do país para esta quarta-feira (26). A chegada de mais uma onda de calor nos próximos dias também foi anunciada pela Climatempo.

Em entrevista ao Conexão Record News , o meteorologista Guilherme Borges destaca que as chances de temporais característicos do verão estão concentradas nas regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil. O aumento na umidade do ar e o calor extremo contribuem para a formação de pancadas em Mato Grosso, Pará, Tocantins, Amazonas e Goiás. Já no Sul e Sudeste , o tempo quente pode provocar chuva intensa no final da tarde.