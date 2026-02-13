Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Alertas de desmatamento caem 35% na Amazônia e 6% no Cerrado

Fortalecimento das ações de controle é um dos principais fatoras para melhora

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, as áreas sob alerta de desmatamento registraram queda na Amazônia Legal e no Cerrado, entre agosto de 2025 e janeiro deste ano.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Amazônia
  • Cerrado
  • Desmatamento
  • meio-ambiente

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.