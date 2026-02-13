Alertas de desmatamento caem 35% na Amazônia e 6% no Cerrado

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, as áreas sob alerta de desmatamento registraram queda na Amazônia Legal e no Cerrado, entre agosto de 2025 e janeiro deste ano.



