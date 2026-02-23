Logo R7.com
Alfândega dos EUA suspenderá cobrança de taxas barradas pela Suprema Corte

Medida não deve afetar novas tarifas de 15% anunciadas por Trump no último sábado (21)

Conexão Record News|Do R7

A partir desta terça-feira (24), a Alfândega dos Estados Unidos vai suspender a cobrança das tarifas barradas pela Suprema Corte do país.

