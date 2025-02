Alta dos preços no mercado mostram que juros devem continuar altos, diz economista

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (27), o economista Rica Mello avalia que a alta do IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) indica a manutenção da taxa básica de juros em níveis elevados, reflexo do aumento nos preços das commodities, apesar da queda do INCC (Índice Nacional da Construção Civil), de 0,71% em janeiro para 0,51% em fevereiro.



Mello explica que a elevação do IGP-M impacta diretamente os contratos de aluguel , já que muitos são corrigidos pelo índice. Além disso, o economista afirma que, diante do avanço da inflação, o Banco Central deve manter a Selic em patamares elevados para conter a alta dos preços.