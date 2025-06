Alta na conta de luz pode se manter por um tempo, segundo economista

O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) , divulgado nesta quinta-feira (26) pelo IBGE, apontou que, em junho, os preços subiram 0,26%. Uma das causas é o acionamento da bandeira vermelha na tarifa de energia , segundo a economista Carla Beni. “A gente tem essa questão central agora no inverno da conta de luz”, comenta.



Ao Conexão Record News , Carla alerta que “há possibilidade, sim, de ela se manter por mais um tempo”. A economista também observa que o "processo inflacionário" não cede e explica os desafios de prever como os preços vão ficar nos próximos meses. Ela cita, por exemplo, as geadas, que podem causar perdas no campo e impactar nos alimentos.



O IPCA-15 , prévia da inflação oficial, mostra uma desaceleração em relação a maio, quando a taxa foi de 0,36%. No acumulado de 2025, a alta chega a 3,06%, e, nos últimos doze meses, soma 5,27%.