Análise: aniversário de 50 anos da Fuvest traz mudanças na prova

A Fuvest divulgou as datas do calendário do vestibular 2026 da USP. As inscrições estarão abertas entre os dias 18 de agosto e 7 de outubro deste ano. A primeira fase da prova será no dia 23 de novembro e a segunda nos dias 14 e 15 de dezembro.



“Antigamente, a Fuvest só cobrava texto dissertativo-argumentativo e agora pode cobrar gêneros diferentes”, explicou Rafael Parente, PHD em educação, em conversa com o Conexão Record News desta terça-feira (25), sobre as mudanças no vestibular da USP , visto que a Fuvest está completando 50 anos. Parente também afirmou que a tendência mundial nos vestibulares é a correlação de conhecimentos, misturando matérias diferentes para responder às questões.



