Análise: cessar-fogo prometido pela Rússia para o dia 8 de maio 'é um acordo que não existe'

Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (28), Vladimir Feijó, analista internacional e professor da UniArnaldo, explica o cessar-fogo temporário anunciado pela Rússia para começar no próximo dia 8 de maio e durar 72 horas, em celebração aos 80 anos da vitória da União Soviética e aliados sobre o nazismo na Segunda Guerra Mundial.



“É um acordo que não existe. É uma promessa da Rússia de unilateralmente não conduzir ataques, e um pedido encarecido para que a Ucrânia siga esse exemplo de unidade de povos que, juntos, derrotaram o nazismo”, aponta o professor.



Feijó ainda diz que o anúncio feito pelo governo russo é uma tentativa de “não ser surpreendido com ataques no dia mais importante do país, a parada militar de 9 de maio”.