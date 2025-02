Análise: cidadania americana aos nascidos no país é um direito difícil de ser revogado

Em entrevista ao Conexão Record News nesta terça-feira (21), o professor de relações internacionais Leonardo Trevisan analisa que a ordem executiva de Trump de acabar com o direito à cidadania americana para filhos de imigrantes ilegais nascidos em solo americano é apenas uma recomendação e não está acima da constituição do país. Ele explica que a cidadania americana está garantida pelo artigo 14 da Constituição dos Estados Unidos e precisa de uma ampla maioria no Congresso para ser modificada.



Após ser empossado como o 47º presidente dos Estados Unidos na segunda-feira (20), Donald Trump deu início ao seu segundo mandato assinando decretos e ordens executivas para implementar sua agenda contra a imigração ilegal e suspender a proibição do TikTok no país.