Análise: decreto que endurece regras para cidadania italiana é inconstitucional e deve ser revogado

O governo da Itália anunciou novas medidas que endurecem as regras para tirar a cidadania . A partir de agora, só filhos ou netos de italianos podem obter a nacionalidade, antes também garantida a quem tinha bisavós ou tataravós. A medida afeta especialmente os brasileiros e também os argentinos, que possuem a maior comunidade italiana na América Latina. Quem já deu início ao processo não vai ser prejudicado.

Em entrevista aodesta terça-feira (1º), Andrea Ribeiro, especialista em cidadania italiana, comenta que a medida foi recebida com espanto pela sociedade do Brasil e da Itália. Ela explica que, momentaneamente, não é possível entrar com a solicitação de novos processos e que órgãos que defendem esse direito irão pedir uma revogação da medida, por ser inconstitucional, sendo necessário um plebiscito e uma mudança na Constituição para que entre em vigor