Análise: 'É absolutamente imponderável que os EUA admitam o avanço do programa nuclear iraniano'

"É absolutamente imponderável que os Estados Unidos admitam o avanço do programa nuclear iraniano", avalia o professor de relações internacionais Lier Ferreira. O especialista observa que os interesses dos americanos no Oriente Médio podem gerar novos embates no futuro.



Ao Conexão Record News desta segunda-feira (2), Ferreira analisa que as potências precisam firmar um acordo que suspenda as sanções econômicas impostas ao Irã e encerre seu programa nuclear. Segundo ele, caso não haja entendimento, o impasse pode evoluir para um conflito que “envolva outras potências de modo indireto, como, por exemplo, Rússia e China ”, conclui o professor.