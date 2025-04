Análise: Estados Unidos sinalizam negociação com a China, mas ainda impõem tarifas ao Oriente

O presidente norte-americano, Donald Trump, sinalizou que pode reduzir em breve as altas taxas impostas aos produtos chineses. Trump disse que as tarifas de até 145% irão diminuir , mas não serão zeradas.



A fala marca um momento mais moderado na discussão após semanas de tensão com a China. O presidente americano afirmou também que pretende ser muito gentil com Xi Jinping em futuras conversas. Pequim disse estar aberto a negociar e que não há vencedores em uma guerra comercial, mas exigem respeito e reciprocidade dos EUA. Porém, a guerra tarifária entre as duas maiores potências globais ainda pode estar longe de acabar.



“Hoje mesmo, o próprio Estados Unidos impôs alíquotas maiores para os parceiros do Sudeste Asiático que talvez reexportam produtos chineses”, afirma Vladimir Feijó, analista internacional e professor da UniArnaldo, em conversa com o Conexão Record News desta quarta-feira (23), sobre a sinalização americana de redução das taxas impostas à China .



Segundo Feijó, A China informou que qualquer tratativa de negociação com os EUA, passaria pela suspensão de todas as alíquotas impostas. O especialista finalizou afirmando que o avanço das negociações e a possibilidade de um acordo é somente uma promessa americana, visto que não se tem informações das discussões e muito menos uma data para aprovar o acordo.