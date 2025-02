Análise: há uma expectativa de um cessar-fogo mais duradouro e que reféns retornem para seus entes

O grupo terrorista Hamas entregou, na manhã desta quinta-feira (20), os corpos de quatro reféns israelenses mortos. Entre as vítimas, estão Shiri Bibas e seus dois filhos, além do idoso Oded Lifschitz. Em entrevista ao Conexão Record News , o analista internacional Vladimir Feijó explica que os extremistas aproveitaram a entrega dos reféns para fazer um reforço de sua posição política, acusando Israel de ter matado as vítimas com armas dos Estados Unidos.





No entanto, Feijó destaca que, apesar das ameaças, os terroristas não só fizeram a entrega dos reféns, como também anunciaram outras libertações para o próximo sábado (22), antecipando o que poderia ser a segunda fase do acordo de cessar-fogo.