Análise: Israel se aproxima de seu maior objetivo, que é retirar o grupo terrorista Hamas do poder

“ Israel agora parece de fato atingir um objetivo um pouco mais próximo de seu objetivo maior, que é tirar o Hamas do poder”, explica Giovana Branco, pesquisadora de política russa, em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (2). Para Giovana, após uma aparente trégua, o conflito parece voltar a se intensificar, gerando uma movimentação na população da Faixa de Gaza.



O governo israelense anunciou uma expansão da operação militar na região. Nesta terça-feira (1°) um foguete foi lançado de Gaza contra Israel. Em resposta, o Exército israelense pediu que a população deixe o norte e o sul do território, onde serão realizadas novas ações contra o grupo terrorista.



Segundo o Ministério da Defesa, partes da região serão incorporadas às zonas de segurança israelenses. Israel e os extremistas seguem negociando uma nova trégua e a libertação dos reféns israelenses. Na Faixa de Gaza, a população protesta contra os terroristas do Hamas e pede que o grupo deixe o poder.