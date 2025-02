Análise: negociações na Ucrânia são delineadas por Rússia e EUA, que escanteiam o bloco europeu

O presidente russo Vladimir Putin alertou os líderes ocidentais, nesta quinta-feira (27), contra tentativas de sabotagem na aproximação com os Estados Unidos, e afirmou que Moscou usará diplomatas e serviços de inteligência para frustrar qualquer ação contra a relação dos países. Americanos e russos têm se aproximado em meio às negociações de paz na Ucrânia .



O líder afirmou estar satisfeito com o progresso dos laços entre Rússia e Estados Unidos, mas sugeriu que nem todos os países do Ocidente são a favor da ideia. Em entrevista ao Conexão Record News , o pesquisador Lier Ferreira comentou o descontentamento dos países europeus com o tratamento de “aliados de segunda categoria” por parte de Washington.



“Os Estados Unidos e a Rússia delinearam os marcos referenciais do acordo. A partir de agora, os demais interessados, leia-se, as potências da Otan e a própria Ucrânia, foram chamadas para a mesa de negociação para tomarem conhecimento daquilo que já foi delineado pelas superpotências e daquilo que será implementado, quer eles concordem ou não”, pontua.