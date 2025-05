Análise: por que a presença de Putin em encontro com Zelensky ainda é incerta?

O Kremlin não confirmou a participação do presidente Vladimir Putin nas negociações diretas pelo fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, marcadas para esta quinta-feira (15) em Istambul, na Turquia. De acordo com comunicado, o russo vai anunciar quem participará da reunião quando achar apropriado.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky , afirmou que a ausência de Putin seria um sinal definitivo de que a Rússia não quer acabar com o conflito. O líder ucraniano pediu ainda pela participação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , nas negociações.



Para o doutor em ciência política Bruno Pasquarelli, em entrevista ao Conexão Record News , é difícil pensar em um encontro entre os líderes dos países. “O Putin claramente mostra que a Rússia está em vantagem no terreno militar e que não necessariamente um acordo agora, uma reunião entre ambos, seria positivo”, diz.



“Mas também tem a própria ideia da credibilidade no plano internacional. Será que a credibilidade do Putin, que já não é alta, não seria mais afetada a partir de uma não ida a uma negociação?”, questiona. O especialista também discute a preocupação de países europeus com a possibilidade de um avanço da Rússia sobre o continente.