Análise: Putin está disposto a falar com europeus desde que eles considerem a Rússia como parceira

Putin está disposto a conversar líderes europeus, desde que eles vejam a Rússia como parceira, diz o doutor em relações internacionais Vladimir Feijó em entrevista à RECORD NEWS nesta quinta-feira (20). Segundo o especialista, o presidente russo defende que os europeus e os Estados Unidos não estavam atentos com a sensação de insegurança que a Rússia tinha com a expansão da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).



“Putin faz essa retórica, mas ele tem a sua linha de exigência básica. Ele quer negociar com a Ucrânia desde que a Ucrânia reconheça o direito de existência e integralidade da Rússia”, completa o especialista.



O presidente da Rússia afirmou, nesta quarta-feira (19), que nunca rejeitou negociações de paz com a Europa e Kiev. Putin também destacou a importância das conversas entre Estados Unidos e Rússia para normalizar as relações diplomáticas.