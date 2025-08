Análise: tarifaço americano ‘é um regresso’ para relações comerciais globais

A confirmação das tarifas americanas “é um regresso” para relações comerciais globais, diz Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, em entrevista ao Conexão Record News .

“Você tem que ter trocas comerciais saudáveis, onde um país exporta para o outro o que ele tem de precedente, o que ele tem de melhor, a um preço competitivo, e vice-versa”, comenta o especialista sobre a decisão do governo dos Estados Unidos, que entrou em vigor nesta quarta-feira (6).Simões explica que a medida visa, mas ecoa no bolso do cidadão do próprio país. A dívida dos Estados Unidos é de mais de(aproximadamente R$ 197 trilhões, na cotação atual).