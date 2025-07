Análise: vender sistema Patriot fortalece indústria dos EUA, mas tamanho da Ucrânia pode ser desafio

O presidente Volodymyr Zelensky confirmou que a Ucrânia deve receber três sistemas de defesa Patriot nos próximos dias — dois enviados pela Alemanha e um pela Noruega. O líder ucraniano também afirmou que trabalha com parceiros holandeses e pretende garantir o recebimento de mais sete sistemas.



O envio dos armamentos foi confirmado por Donald Trump no início de julho. Segundo o professor de relações exteriores Marcus Vinicius de Freitas, em entrevista ao Conexão Record News , a venda dos equipamentos, feita à Otan pelos Estados Unidos, deve gerar recursos importantes para a reestruturação e modernização da indústria militar do país.



“Não há dúvida de que a indústria militar é uma grande fornecedora de recursos para [os EUA], um instrumento importante da sua hegemonia global, do seu reconhecimento como poder global”, pontua. Mas o especialista alerta que a extensão territorial da Ucrânia, em comparação com Israel, por exemplo, “revela uma vulnerabilidade maior”, caso os equipamentos não apresentem a efetividade desejada.