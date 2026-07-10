Andy Burnham tem apoio da maioria para assumir cargo de premiê do Reino Unido

Logo no primeiro dia do processo para escolher o novo primeiro-ministro do Reino Unido, o candidato Andy Burnham recebeu 322 indicações vindas de deputados do próprio partido para assumir o cargo.



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