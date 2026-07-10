Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Andy Burnham tem apoio da maioria para assumir cargo de premiê do Reino Unido

Político recebeu indicações de 322 dos 403 deputados trabalhistas no primeiro dia do processo

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Logo no primeiro dia do processo para escolher o novo primeiro-ministro do Reino Unido, o candidato Andy Burnham recebeu 322 indicações vindas de deputados do próprio partido para assumir o cargo.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Reino Unido
  • politica
  • europa
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.