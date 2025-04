Anúncio de cessar-fogo feito Putin é ‘enrolação’, segundo professor

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (29), Vitelio Brustolin, analista internacional, comenta que o anúncio de cessar-fogo na guerra da Ucrânia feito pelo presidente russo, Vladimir Putin, nesta segunda-feira (28), é apenas uma “enrolação” frente à comunidade internacional.



Segundo o especialista, Putin está tentando demonstrar, para Donald Trump e para o resto do mundo, alguma sinalização de que quer negociar. "Mas todas as vezes que houve algum cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, eles foram violados”, lembra o especialista.



Brustolin analisa que Moscou não possui nenhum interesse em encerrar o conflito no leste europeu, pois precisa expandir a área de influência de Moscou e garantir o domínio do território pertencente à antiga União Soviética.