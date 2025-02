Anúncio de Trump sobre o Gold Card 'é o começo de uma série de mudanças', analisa especialista

O anúncio de Donald Trump sobre a criação do Gold Card — um caminho para a cidadania americana que custaria cerca de US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 29 milhões na cotação atual) —, realizado nesta terça-feira (25), "é o começo de uma série de mudanças" esperadas para a administração, diz Hannah Krispin, advogada especialista em imigração e direito da família, em entrevista para a RECORD NEWS, nesta quarta-feira (26). O presidente dos Estados Unidos informou que essa nova modalidade facilita que imigrantes obtenham a cidadania americana.



Segundo a especialista, o republicano entende a necessidade de pessoas irem até o país, legalmente. "Há uma necessidade muito grande de profissionais , qualificados ou não, para trabalhar", completa Krispin. A melhor forma de entrar no país é sempre da maneira correta, para não correr riscos, garante a especialista, e "outras propostas virão para facilitar a vinda de pessoas de forma legal e as leis continuam sendo as mesmas".