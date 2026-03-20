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Anvisa analisa 15 pedidos de novas canetas emagrecedoras

Versões começaram a ser desenvolvidas com a quebra de patente de farmacêutica

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A Anvisa está avaliando solicitações de registro para novas canetas emagrecedoras no Brasil.

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  • Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
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