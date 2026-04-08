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Após anúncio de cessar-fogo, dezenas de embarcações voltam ao estreito de Ormuz

Segundo agência de notícias, Irã voltou a fechar rota após ataques de Israel contra o Líbano

Conexão Record News|Do R7

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Para compreender o cenário inquieto da diplomacia internacional gerado pelo conflito no Oriente Médio, o Conexão Record News desta quarta (08) entrevistou o especialista Lier Ferreira.

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