Após anúncio de cessar-fogo, dezenas de embarcações voltam ao estreito de Ormuz

Para compreender o cenário inquieto da diplomacia internacional gerado pelo conflito no Oriente Médio, o Conexão Record News desta quarta (08) entrevistou o especialista Lier Ferreira.



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