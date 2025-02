Argentina não deve sair do Mercosul para firmar acordo com os EUA; veja análise

Em entrevista ao Conexão Record News nesta quinta-feira (23), o cientista político Bruno Pasquarelli diz que desejo da Argentina de estabelecer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos acontece pela proximidade política e ideológica de Javier Milei, presidente argentino, com Donald Trump, líder americano. O professor explica que a Argentina faz parte do Mercosul e, por isso, é proibida de estabelecer de acordos comerciais com outros países sem o consentimento do restante do bloco.



Para Pasquarelli, uma possível saída da Argentina do bloco para possibilitar o acordo com os EUA “[...] provavelmente não vai acontecer , pois a Argentina é muito dependente do Brasil no seu comércio internacional”. Ele ainda cita o caso do presidente uruguaio, Lacalle Pou, que cogitou diminuir o nível de integração do Mercosul para levar adiante uma parceria comercial com a China, e falhou.