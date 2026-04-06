Artemis 2: missão espacial da Nasa deve observar lado oculto da Lua

A missão espacial Artemis 2 marca um momento histórico ao enviar quatro astronautas para explorar a Lua. Essa é a primeira vez desde 1972 que uma tripulação humana chega tão perto do satélite natural. A equipe está encarregada de examinar e coletar dados que irão subsidiar pesquisas sobre a superfície lunar.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!