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Artemis 2: missão espacial da Nasa deve observar lado oculto da Lua

Informações obtidas irão subsidiar pesquisas sobre a superfície do satélite

Conexão Record News|Do R7

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A missão espacial Artemis 2 marca um momento histórico ao enviar quatro astronautas para explorar a Lua. Essa é a primeira vez desde 1972 que uma tripulação humana chega tão perto do satélite natural. A equipe está encarregada de examinar e coletar dados que irão subsidiar pesquisas sobre a superfície lunar.

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