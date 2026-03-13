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Ataque de Israel mata cientista nuclear do alto escalão

Ofensiva tem como objetivo impedir o avanço do programa nuclear iraniano

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O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que ataques israelenses mataram um cientista nuclear do alto escalão do Irã que era uma figura importante no programa nuclear do país.

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