Ataques de mísseis e drones russos contra a Ucrânia batem recorde em julho com 6.400 disparos

A Rússia atingiu em julho o maior número de envio de drones e mísseis durante a guerra contra a Ucrânia, registrando um crescimento de 13% em relação a junho deste ano; segundo a agência de notícias France-Press foram, ao todo, cerca de 6.400 disparos.



Segundo os dados de monitoramento da missão de direitos humanos da ONU (Organização das Nações Unidas) , apesar da taxa de interceptação ucraniana ser grande, ainda houve muitos projéteis que alcançaram seus objetivos e causaram efeitos devastadores, deixando cerca de 232 pessoas mortas e mais de 1300 feridas.



Em entrevista para o Conexão Record News , o especialista em ciência política Bruno Pasquarelli explicou que são nos momentos em que os Estados Unidos pressionam politicamente a Rússia que o país se fortifica e amplia seu arsenal, aumentando suas ações na guerra e trazendo consequências negativas tanto para as respectivas regiões alcançadas quanto para o povo ucraniano.



“É justamente nesses momentos onde existe uma pressão por parte dos Estados Unidos, uma pressão diplomática de tentativa de um acordo, que Vladimir Putin aumenta o seu poderio por meio da guerra, por meio da conquista de novos territórios. Quando o Donald Trump falou que a Rússia teria um prazo para fazer o cessar-fogo, o Vladimir Putin, a gente observa claramente, fica na dele e aumenta as ações armadas no território ucraniano e em regiões que são muito importantes para a Rússia”, diz o especialista.