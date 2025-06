Ataques russos fazem parte de ‘rotina infeliz’ vivida pela população ucraniana, diz especialista

Vários ataques coordenados com drones e mísseis russos atingiram a Ucrânia nesta sexta-feira (6). Em Kiev, ao menos quatro pessoas morreram e 20 ficaram feridas, enquanto em todo o país houve ao menos 50 feridos. Em entrevista ao Conexão Record News , Manuel Furriela, mestre em direito internacional pela USP, comenta os ataques.



“Esse ataque em específico faz parte de uma rotina infeliz pela qual está passando toda a população da Ucrânia. Esses ataques constantes, isso é uma rotina de guerra, por esse motivo, inclusive, que o cessar-fogo é necessário”, diz o especialista.



Apesar do Kremlin afirmar que os ataques foram uma resposta à ofensiva ucraniana que destruiu bombardeiros russos , Furriela diz acreditar que o país planeja um ataque ainda maior. “Eu não acredito que seja essa a resposta que tenha sido dada. Eles estão organizando algo mais intenso, e há um risco muito sério”, completa.



