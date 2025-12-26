Ataques russos matam duas pessoas na Ucrânia

Ao menos duas pessoas morreram em ataques russos contra a Ucrânia neste feriado de Natal. Conforme as Forças de Defesa ucranianas, Moscou lançou mais de 130 drones, com 106 deles derrubados.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!