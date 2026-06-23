Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Guerra contra o Irã custou US$ 29 bilhões até maio

Pentágono solicita US$ 80 bilhões ao Congresso norte-americano; Pete Hegseth articula aumento de verba para operações

News das 19h|Do R7

  • Google News

O Pentágono solicitou cerca de US$ 80 bilhões ao Congresso dos Estados Unidos para custear operações militares na guerra contra o Irã. O secretário de Defesa, Pete Hagseth, articula pedido com parlamentares antes do pedido oficial.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • estados-unidos
  • guerra
  • ira
  • donald-trump

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.