Guerra contra o Irã custou US$ 29 bilhões até maio

O Pentágono solicitou cerca de US$ 80 bilhões ao Congresso dos Estados Unidos para custear operações militares na guerra contra o Irã. O secretário de Defesa, Pete Hagseth, articula pedido com parlamentares antes do pedido oficial.



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