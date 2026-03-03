Avaliação de inteligência alerta para possível ação do Irã

O Irã e países aliados podem atacar diretamente os Estados Unidos em resposta ao assassinato do líder supremo iraniano. A informação foi revelada por analistas da Reuters, com base numa avaliação do Escritório de Inteligência e Análise do Departamento de Segurança Interna.



