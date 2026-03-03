Avaliação de inteligência alerta para possível ação do Irã
Segundo relatório, principal preocupação é que hackers alinhados ao país realizem ataques cibernéticos
O Irã e países aliados podem atacar diretamente os Estados Unidos em resposta ao assassinato do líder supremo iraniano. A informação foi revelada por analistas da Reuters, com base numa avaliação do Escritório de Inteligência e Análise do Departamento de Segurança Interna.
Últimas
Exército de Israel volta a bombardear capital do Líbano
Alvos eram centros de comando e depósito de armas dos terroristas do Hezbollah
Israel bombardeia prédio da Assembleia de Peritos
Conselho é responsável por eleger novo líder supremo; cerca de 90 aiatolás estavam no local
Ensino técnico e educação em tempo integral crescem
Dados são do Censo Escolar 2025 e foram divulgados pelo Inep
Petróleo dispara após fechamento do Estreito de Ormuz
Declaração iraniana sobre fechamento da principal rota impulsiona alta dos preços
Donald Trump recebe chanceler alemão na Casa Branca
Encontro entre os dois líderes ocorre em meio ao conflito no Oriente Médio
Irã lança ataques contra Israel durante a madrugada
Imagens mostram interceptação de mísseis; não há confirmação de danos ou vítimas
TSE endurece regras para utilização de IA nas eleições
Provedores de internet poderão ser responsabilizados pela Justiça
Procurador-geral de SP defende humanização das vítimas
Paulo Sérgio de Oliveira e Costa reforçou a importância do MP no combate ao crime
Ouro volta a disparar nos mercados internacionais
Nos últimos meses, cotação do metal precioso tem chegado a patamares históricos
Morte de Khamenei coloca neto de Khomeini em evidência
Hassan Khomeini é visto como relativamente moderado dentro do clero iraniano
Ataques contra Irã devem elevar custos do agro brasileiro
Região é importante destino de carnes de frango e bovina do Brasil
Hospital é evacuado após explosões atingirem capital do Irã
OMS relata ataques a hospitais e intensificação do conflito no Irã