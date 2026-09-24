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Banco Central amplia controle sobre criptomoedas

Transferências a partir de US$ 10 mil serão comunicadas ao Coaf

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O Banco Central anunciou novas regras para o controle das operações com ativos virtuais, como as criptomoedas.

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