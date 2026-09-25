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Reunião entre Trump e Xi Jinping termina a contragosto da China

Trégua comercial foi prorrogada por meses e não por um ano como gostaria líder chinês

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A reunião entre Donald Trump e Xi Jinping nesta quinta-feira (24) não terminou como o líder chinês gostaria. A trégua comercial entre as nações dos líderes foi estendida para alguns meses, quando o interesse da China era de uma renovação para 2027.

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