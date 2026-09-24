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Banco Central reduz para 1,8% estimativa de alta do PIB

Queda no ritmo de crescimento da economia acontece em cenário de juros altos

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O Banco Central reduziu a estimativa de alta do PIB (Produto Interno Bruto) de 2027 de 2% para 1,8%. A informação consta no relatório de política monetária do terceiro trimestre.

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