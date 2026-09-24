Banco Central reduz para 1,8% estimativa de alta do PIB
Queda no ritmo de crescimento da economia acontece em cenário de juros altos
O Banco Central reduziu a estimativa de alta do PIB (Produto Interno Bruto) de 2027 de 2% para 1,8%. A informação consta no relatório de política monetária do terceiro trimestre.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Presidente iraniano diz que país não vai se render aos EUA
Pezeshkian acusou Trump de ter 'mentalidade de intimidação' e afirmou estar aberto a negociações
Ucrânia acusa Rússia de recrutar soldados de 47 países
Zelensky também afirmou que a relação de defesa entre Moscou e Pyongyang está se intensificando
Donald Trump e Xi Jinping se reúnem nos Estados Unidos
Líderes discutem tarifas comerciais, inteligência artificial, guerras e Taiwan
EUA convidam presidente russo para reunião do G20 em Miami
Premiê polonês afirmou que proposta pode encorajar Moscou a continuar com conflito
Irã ameaça ampliar guerra até o Oceano Índico
Washington possui base militar na região; conselheiro de Teerã citou avanços dos houthis
Rússia diz que não vai fazer 'pausa' nas operações militares contra a Ucrânia
Governo ressaltou que busca por acordo definitivo e não cessar-fogo temporário
Trump e Xi Jinping discutem inteligência artificial
Encontro acontece em momento de tensão em relação ao desenvolvimento da IA
IBGE deve incluir mercado de drogas ilícitas no PIB
Primeiros resultados estão previstos para 2028; outros países já adotam cálculo semelhante
Banco Central amplia controle sobre criptomoedas
Transferências a partir de US$ 10 mil serão comunicadas ao Coaf
Donald Trump faz novas ameaças contra o Irã na ONU
No entanto, representantes dos dois países se comunicaram para tentar retomar negociações
'Escudo das Américas' mira sanções contra grupos criminosos
Facções brasileiras estão na lista; texto fala em congelamento de bens e 'outras medidas'
Aliança liderada pelos EUA mira sanções contra grupos criminosos
Facções brasileiras estão na lista; texto fala em congelamento de bens e 'outras medidas'
Delegação dos EUA abandona sessão na Assembleia Geral da ONU
Masoud Pezeshkian afirmou que o Irã não vai se render na guerra, mas acredita na diplomacia
Rússia diz que não há motivos para que negociações com a Ucrânia ocorram
Governo também informou que posição de Moscou sobre reunião de Putin e Zelensky não mudou