Banco Central reduz para 1,8% estimativa de alta do PIB

O Banco Central reduziu a estimativa de alta do PIB (Produto Interno Bruto) de 2027 de 2% para 1,8%. A informação consta no relatório de política monetária do terceiro trimestre.



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