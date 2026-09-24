Logo R7.com
RecordPlus

Irã ameaça ampliar guerra até o Oceano Índico

Washington possui base militar na região; conselheiro de Teerã citou avanços dos houthis

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O conselheiro do líder supremo iraniano declarou que a guerra poderia se estender até o Oceano Índico caso os Estados Unidos realizassem novos ataques.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Irã
  • estados-unidos
  • guerra
  • oriente-medio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.