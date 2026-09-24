Logo R7.com
RecordPlus

Presidente iraniano diz que país não vai se render aos EUA

Pezeshkian acusou Trump de ter 'mentalidade de intimidação' e afirmou estar aberto a negociações

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente do Irã acusou Donald Trump de ter "mentalidade de intimidação" e afirmou estar aberto a negociações.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • ira
  • estados-unidos
  • onu
  • donald-trump

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.