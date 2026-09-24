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Rússia diz que não vai fazer 'pausa' nas operações militares contra a Ucrânia

Governo ressaltou que busca por acordo definitivo e não cessar-fogo temporário

Conexão Record News|Do R7

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O ministro das Relações Exteriores da Rússia afirmou que Moscou não interromperá as operações militares na Ucrânia.

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