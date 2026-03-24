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Banco Central diz que guerra exige política de juros restritiva

Ata do Copom não dá mais indicações sobre próximos passos da Selic

Conexão Record News|Do R7

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A guerra no Oriente Médio piorou as perspectivas para a inflação no Brasil, segundo avaliação do Banco Central diante do aumento do preço do petróleo. E que a política de juros vai ter que se manter restritiva.

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