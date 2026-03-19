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Banco Central dos EUA mantém taxa de juros do país

Ficou inalterada, na faixa de 3,5% a 3,75% ao ano, menor nível desde setembro de 2022

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O Banco Central dos Estados Unidos manteve, nesta quarta-feira (18), a taxa de juros do país inalterada, na faixa de 3,5% a 3,75% ao ano — o menor nível desde setembro de 2022. A principal preocupação é o impacto sobre a inflação do país norte-americano.

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