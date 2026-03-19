Banco Central dos EUA mantém taxa de juros do país

O Banco Central dos Estados Unidos manteve, nesta quarta-feira (18), a taxa de juros do país inalterada, na faixa de 3,5% a 3,75% ao ano — o menor nível desde setembro de 2022. A principal preocupação é o impacto sobre a inflação do país norte-americano.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!