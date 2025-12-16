Banco Central vê melhora no cenário para inflação
Copom mantém taxa de 15% ao ano, mas não indica quando juros podem baixar
O Banco Central do Brasil sinalizou uma perspectiva mais positiva para a inflação no país.
Últimas
Trégua de fim de ano na Ucrânia vai depender de acordo de paz
Governo russo ressaltou que deseja pacto abrangente e não apensar cessar-fogo temporário
Polícia descobre fábrica de placas falsas de carro
Dois irmãos foram presos; caso ocorreu em São Paulo
EUA oferecem para Ucrânia garantias de segurança semelhantes às da Otan
Artigo 5º do tratado exige que aliança defenda qualquer membro que seja atacado
Volodymyr Zelensky pede que Rússia seja responsabilizada
Comissão internacional vai avaliar reinvindicações de indenização por danos de guerra
EUA assinam acordo que prevê militares no Paraguai
Iniciativa busca fortalecer segurança regional e parceria entre os dois países
Governo destaca abertura de 500 mercados internacionais
Negócios resultaram em US$ 3,4 bilhões em exportações entre 2023 e 2025
Câmara vota destaques do texto-base da reforma tributária
Plenário já aprovou parecer do relator; texto traz regras para novo imposto sobre bens e serviços
Política deixa de ser assunto nos grupos de mensagem
Mais da metade dos entrevistados sente receio de emitir opiniões por causa de ambiente "agressivo"
França pede adiamento da votação de países europeus
Comissão europeia rejeitou pedido e defendeu pacto de "importância crucial" com Mercosul
Setor de bares, hotéis e restaurantes sofre grave perdas com apagão em SP
Estimativa da Fhoresp é que prejuízo deve chegar a R$ 100 milhões
Líderes retomam negociações para acordo de paz na Ucrânia
Volodymyr Zelensy diz que há muito trabahlo em andamento, enquanto EUA anunciam progresso
Governo dos EUA vai exigir histórico das redes sociais
Medida afeta cidadãos de 42 países, incluindo aqueles que não precisavam de visto
Kremlin classifica declarações de secretário-geral da Otan como 'irresponsáveis'
Mark Rutte disse que membros da aliança deveriam se preparar para escalada da guerra
Ucrânia deve abrir mão de ingressar na Otan
Em troca, Kiev pede garantias de segurança dos Estados Unidos e aliados europeus