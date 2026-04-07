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Biblioteca digital reúne 8.000 obras literárias gratuitas

Plataforma lançada pelo MEC tem clássicos da literatura, premiados e best-sellers

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O Ministério da Educação lançou nesta semana o MEC Livros, uma plataforma digital que disponibiliza gratuitamente 8.000 obras literárias. A especialista Claudia Costin fala sobre o assunto.

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