Biblioteca digital reúne 8.000 obras literárias gratuitas

O Ministério da Educação lançou nesta semana o MEC Livros, uma plataforma digital que disponibiliza gratuitamente 8.000 obras literárias. A especialista Claudia Costin fala sobre o assunto.



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