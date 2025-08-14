Bitcoin ultrapassa marca de US$ 124 mil pela primeira vez; entenda o que causou o recorde

O bitcoin ultrapassou pela primeira vez a marca de US$ 124 mil (aproximadamente R$ 671,9 mil), valor impulsionado pela alta das ações dos Estados Unidos.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (14), a economista Carla Beni explica que a alta passa pelo fato de Donald Trump , presidente norte-americano, ser um entusiasta das criptomoedas . “Ela está valorizando porque o governo americano está fazendo leis e regulamentações para facilitar o uso do bitcoin”, diz.



Carla faz ponderações quanto ao uso da tecnologia, já que difere de moedas de emissão estatal e curso forçado. “Isso é extremamente arriscado, porque você tem uma mineração, que é o nome que se chama para você poder conseguir mais bitcoins, que ela é aberta, então isso é um risco muito grande”, completa.