Black Friday: saiba o que checar antes de comprar online nesta sexta-feira (29)

Em entrevista à RECORD NEWS nesta sexta-feira (29), Gustavo Kloh, professor de direito da Fundação Getúlio Vargas, orientou os consumidores a comprar com segurança durante a Black Friday . Segundo ele, os principais fatores que devem ser levados em consideração antes de adquirir algo online são o preço e o tempo de frete, além da disponibilidade do produto. O professor também ressalta a importância de confirmar se a mercadoria é nova ou usada, visto que muitas lojas famosas vendem aparelhos de tecnologia recondicionados, e desconfiar de sites com preços abaixo dos outros.