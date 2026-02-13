Logo R7.com
Programação do orçamento em 2026 é divulgada

Texto fixa limite de empenho e cronograma mensal de desembolsos

Conexão Record News|Do R7

O governo federal publicou a programação do orçamento em 2026. O texto estabelece o cronograma mensal de desembolsos e fixa limites de empenho para os órgãos do Poder Executivo federal.

