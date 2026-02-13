Programação do orçamento em 2026 é divulgada
Texto fixa limite de empenho e cronograma mensal de desembolsos
O governo federal publicou a programação do orçamento em 2026. O texto estabelece o cronograma mensal de desembolsos e fixa limites de empenho para os órgãos do Poder Executivo federal.
