Brasil bate recordes de exportação de carne bovina

As vendas de carne bovina brasileira para a China permaneceram em alta em janeiro e movimentaram mais de US$ 650 milhões. 2026 começou com mais de um bilhão de dólares sendo gerados pelo setor.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!