Bloqueio naval dos EUA no estreito de Ormuz começa nesta terça-feira (14)

Os Estados Unidos iniciaram nesta terça (14) um bloqueio naval no estreito de Ormuz, devido à intensificação das tensões geopolíticas com o Irã . A ação busca inspecionar embarcações iranianas, liberando apenas cargas humanitárias. O presidente Donald Trump tinha proposto inicialmente a cobrança de pedágio sobre as cargas, mas optou por acordos comerciais com países do Golfo após resistência europeia. O professor Leonardo Trevisan analisa.



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