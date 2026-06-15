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Bolsas mundiais disparam e preço do petróleo cai nesta segunda (15)

Estados Unidos e Irã devem assinar acordo de paz nesta sexta-feira (19)

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As bolsas mundiais reagiram de forma positiva ao possível acordo internacional entre EUA e Irã.

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